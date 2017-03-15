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15:31 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Три года колонии получил виновник ДТП, в котором погиб человек

Пьяный водитель врезался во встречный автомобиль, не справившись с управлением.

Три года колонии получил виновник «пьяного» ДТП, в результате которого погиб человек, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

16 июля на трассе Нижний Новгород — Киров нетрезвый водитель автомобиля «Соболь» врезался в «Ладу-Ларгус», которая стояла на дороге с включенным левым поворотником и пропускала «ВАЗ-212140». От удара машину отбросило на полосу встречного движения, где она врезалась в «ВАЗ 212140». В результате аварии погиб пассажир «Ларгуса».

На суде обвиняемый вину признал частично. Ему было назначено три года шесть месяцев в колонии — поселении.

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