В здании Дворца правосудия в Дамаске прогремел взрыв

​По предварительным данным, взрывное устройство было активировано в вестибюле. Газета «Аль-Ватан» пишет, что теракт устроил смертник, которого полицейский остановил на входе в здание.

При этом агентство САНА сообщает о 25 погибших.

В сирийском Минюсте РИА Новости рассказали, что в результате теракта погибли и пострадали десятки человек. Точное число жертв уточняется.

​"По первичным данным, взрыв в здании Дворца правосудия унес жизни 25 человек, также есть много пострадавших", — заявил агентству высокопоставленный источник в полиции Дамаска.

К месту теракта прибыли машины скорой помощи, квартал оцеплен полицией. Сообщается, что многие из раненых находятся в тяжелом состоянии.