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14:48 (мск), источник: РИА Новости

В здании Дворца правосудия в Дамаске прогремел взрыв

ДАМАСК, 15 мар — РИА Новости, Евгений Орел. Мощный взрыв прогремел в здании Дворца правосудия в Дамаске, десятки человек погибли, сообщает сирийское государственное телевидение.

​По предварительным данным, взрывное устройство было активировано в вестибюле. Газета «Аль-Ватан» пишет, что теракт устроил смертник, которого полицейский остановил на входе в здание.

В сирийском Минюсте РИА Новости рассказали, что в результате теракта погибли и пострадали десятки человек. Точное число жертв уточняется.

При этом агентство САНА сообщает о 25 погибших.

​"По первичным данным, взрыв в здании Дворца правосудия унес жизни 25 человек, также есть много пострадавших", — заявил агентству высокопоставленный источник в полиции Дамаска.

К месту теракта прибыли машины скорой помощи, квартал оцеплен полицией. Сообщается, что многие из раненых находятся в тяжелом состоянии.

На прошлой неделе в Дамаске произошел двойной теракт, жертвами которого стали более 70 паломников. Тогда смертники подорвали себя в толпе людей вблизи почитаемого шиитами кладбища Баб-эс-Сагир.

Комментарии
7
Геннадий Сакаш
Не могу согласиться с вами. Не все в Сирии завязано на Асаде, слишком много игроков.
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Jack Locsin
Соблазнительные крошки в поиске мужчин! Пока ты бездействуешь, они тут скучают...
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А Б
Не решит проблем, но недовольства значительной части населения не станет.
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В столице Сирии прогремел мощный взрыв
15:27 (мск)© Ньюстюб
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