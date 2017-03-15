В здании Дворца правосудия в Дамаске прогремел взрыв
ДАМАСК, 15 мар — РИА Новости, Евгений Орел. Мощный взрыв прогремел в здании Дворца правосудия в Дамаске, десятки человек погибли, сообщает сирийское государственное телевидение.
ДАМАСК, 15 мар — РИА Новости, Евгений Орел. Мощный взрыв прогремел в здании Дворца правосудия в Дамаске, десятки человек погибли, сообщает сирийское государственное телевидение.
По предварительным данным, взрывное устройство было активировано в вестибюле. Газета «Аль-Ватан» пишет, что теракт устроил смертник, которого полицейский остановил на входе в здание.
В сирийском Минюсте РИА Новости рассказали, что в результате теракта погибли и пострадали десятки человек. Точное число жертв уточняется.
При этом агентство САНА сообщает о 25 погибших.
"По первичным данным, взрыв в здании Дворца правосудия унес жизни 25 человек, также есть много пострадавших", — заявил агентству высокопоставленный источник в полиции Дамаска.
К месту теракта прибыли машины скорой помощи, квартал оцеплен полицией. Сообщается, что многие из раненых находятся в тяжелом состоянии.
На прошлой неделе в Дамаске произошел двойной теракт, жертвами которого стали более 70 паломников. Тогда смертники подорвали себя в толпе людей вблизи почитаемого шиитами кладбища
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