Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма
Витамин С оказался противораковым средством
Кремль ответил на сообщения о планах «отпустить Улюкаева с миром»
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
«Ная, я решил — ухожу в отставку»: отрывки из мемуаров Ельциной14 марта Наине Ельциной исполнилось 85 лет. Глава из ее мемуаров о том, как Борис Ельцин выбирал себе преемника и как принял решение уйти из Кремля
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Мария Кожевникова обратилась за помощью к своему отцу-хоккеисту
Шарики Swarovski будут использовать в дорожной разметке
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Три российских клуба в Лиге чемпионов: как это будет
«Медвешчак» со следующего сезона не будет выступать в КХЛ
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
48-летняя москвичка умерла на следующий день после пластической операции
Чем полезен жгучий перец: обзор
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
14На восток США обрушилась снежная буря
1185-летие Наины Ельциной
10Освобожденная Пальмира
14:46 (мск), источник: VN.ru

Паровозик из трамваев № 13 собрал брошенный на путях Hyundai

Владелец автомобиля Hyundai бросил вызов «легенде Новосибирска» — трамваю № 13, припарковав транспортное средство на снегу между трамвайными путями. В результате на развороте возле Оперного театра выстроился паровозик из четырех трамваев, ожидающих нерадивого хозяина кроссовера.

Припаркованный на сугробе кроссовер Hyundai нарушил движение трамваев № 13 на улице Депутатской. Инцидент произошел днем 15 марта. Водитель трамвая посчитал, что заденет близко расположенное авто, и не стал рисковать. К 15.30 на месте выстроился паровозик из четырех трамваев. Фото с места происшествия прислали очевидцы в группу АСТ-54.

— Сигнализация на автомобиле уже срабатывала, но хозяин не выходил, — написали в паблике.

В комментариях горожане пошутили, что теперь легендарный трамвай его запомнит, и кары не избежать. Напомним, у трамваев под № 13 наиболее длинный маршрут среди трамваев в городе, по этой причине он чаще остальных попадает в сводки ДТП.

В декабре водитель за рулем Honda Stepwgn заблокировал движение трамваев в Ленинском районе. Как выяснилось, мужчина торопился в ветеринарную клинику, чтобы отвезти больную кошку, и решил объехать пробку по путям. В результате его авто провалилось в снег и не смогло выехать с рельс.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Паровозик из трамваев №13 собрал брошенный на путях Hyundai
ЛДПР и ЕР вступили в конфликт по вопросу депутатской этики
Украина за сутки подготовит санкции против российских банков
Топилин подтвердил планы по индексации страховых пенсий в апреле
Путин «без оптимизма» относится к идее введения монархии в РФ
Киев полностью закрыл транспортное сообщение с ДНР и ЛНР
«Победа» решила судиться со снятым с рейса волейболистом
В здании Дворца правосудия в Дамаске прогремел мощный взрыв
Спорт
Три российских клуба в Лиге чемпионов: как это будет В сезоне-2018/19 в Премьер-Лиге будет разыграно три путёвки в Лигу чемпионов, а не две – такого не было с сезона-2010
Авто
В сеть попали фотографии УАЗ «Карго» с конвейера УАЗ продолжает готовиться к серийному производству нового «конкурента Газели»
Hi-Tech
Группа «Сплин» сняла клип на iPhone Видео к композиции «Она была так прекрасна» было создано с минимальным бюджетом. Лидер группы Александр Васильев признался, что просто не нашел достойного режиссера
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Жильцов пятиэтажек смогут выселять принудительно
Московские дороги помоют с шампунем
Как читать рекламу недвижимости между строк
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Акушер-гинеколог: «Чем раньше вы станете мамой, тем лучше» Все больше и больше пар по всему миру сталкиваются с диагнозом «бесплодие». И для многих это слово звучит как приговор. Что делать, если не получается забеременеть? На этот вопрос отвечает доцент кафедры акушерства и гинекологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, репродуктолог Центра репродукции «Линия жизни» Юлия Алексеевна Колода.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь