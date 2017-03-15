Паровозик из трамваев № 13 собрал брошенный на путях Hyundai

Припаркованный на сугробе кроссовер Hyundai нарушил движение трамваев № 13 на улице Депутатской. Инцидент произошел днем 15 марта. Водитель трамвая посчитал, что заденет близко расположенное авто, и не стал рисковать. К 15.30 на месте выстроился паровозик из четырех трамваев. Фото с места происшествия прислали очевидцы в группу АСТ-54.
— Сигнализация на автомобиле уже срабатывала, но хозяин не выходил, — написали в паблике.
В комментариях горожане пошутили, что теперь легендарный трамвай его запомнит, и кары не избежать. Напомним, у трамваев под № 13 наиболее длинный маршрут среди трамваев в городе, по этой причине он чаще остальных попадает в сводки ДТП.
В декабре водитель за рулем Honda Stepwgn заблокировал движение трамваев в Ленинском районе. Как выяснилось, мужчина торопился в ветеринарную клинику, чтобы отвезти больную кошку, и решил объехать пробку по путям. В результате его авто провалилось в снег и не смогло выехать с рельс.