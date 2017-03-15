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15:04 (мск), источник: Газета.Ру

Севастиди рассказала об осужденной по аналогичному делу на восемь лет пенсионерке

Помилованная по делу о госизмене Оксана Севастиди рассказала о пенсионерке, также осужденной за SMS-сообшение в Грузию о передвижении военной техники, передает «Интерфакс».

Источник: РИА "Новости"

«Эту женщину зовут Анико Кесян, она армянка из Адлера, ей 60 лет, и летом 2015 года она была осуждена на восемь лет тоже за SMS. Сейчас она находится в колонии в Мордовии», — рассказала Севастиди.

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Адвокат Иван Павлов сообщил, что его команда как раз занимается делом Кесян.

«В колониях России в разных регионах содержаться другие осужденные по схожему обвинению. Люди, которые осуждены за направление смсок своим знакомым, в том числе касающихся тех же эшелонов, направляемых в Грузию», — добавил Павлов.

Жительница Сочи Оксана Севастиди была осуждена на семь лет тюрьмы за государственную измену из-за отправленного ею в 2008 году SMS-сообщения о передвижении российских войск в Абхазию. Верховный суд России принял решение смягчить срок до трех лет.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Оксаны Севастиди.

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