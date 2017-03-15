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15:02 (мск), источник: 36on.ru

Под Воронежем полиция задержала серийного угонщика

Полиция задержала 35-летнего мужчину, подозреваемого в совершении серии угонов. Об этом сообщили в ГУВД.

Как пояснили в полиции, ночью 11 марта в Новоусманском районе экипаж ДПС остановил ВАЗ. Проверяя документы, полицейские выяснили, что автомобиль числится в угоне и принадлежит 31-летнему жителю Южного микрорайона Воронежа. Водителя легковушки — 35-летнего жителя Острогожского района — задержали и доставили в участок, где выяснилось, что он неоднократно судим за имущественные преступления.

В участке мужчина пояснил, что угнал автомобиль, будучи пьяным. Машина ему понадобилась, чтобы доехать из Воронежа домой — в областном центре злоумышленник гостил у друзей. Легковушку подозреваемый угнал с улицы Новосибирской, вскрыв автомобиль отверткой. По предварительным данным, злоумышленник поменял государственный регистрационный знак.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Мужчина задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и находится в изоляторе временного содержания, — отметили в ГУВД.

Расследуя дело, полиция установила, что злоумышленник совершил еще несколько угонов. Так, в ночь на 8 марта мужчина угнал «двенадцатую». В ноябре 2016 года злоумышленник угнал ВАЗ-21213, припаркованный на улице Майской, 4 февраля угнал «пятнадцатую», припаркованную на улице Курчатова, а 1 марта подозреваемый угнал «двенадцатую», принадлежащую 46-летнему воронежцу. В дальнейшем злоумышленник планировал перепродать ВАЗ-2112.

— По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 166 Уголовного кодекса Российской Федерации и частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, — отметили в ГУВД.

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