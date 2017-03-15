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15:08 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежские полицейские в нескольких банках обнаружили фальшивые купюры

11 поддельных денежных купюр изъяли воронежские полицейские на прошлой неделе. Фальшивки обнаружили в ходе проверки в различных финансовых учреждениях.

Купюры оказались различного номинала. Полицейские выяснили, что они, в основном, поступали в отделения банков из сетевых магазинов розничной торговли. Все изъятые деньги направлены на исследование.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают, откуда они поступили в Воронежский регион. А горожанам напоминают, что в случае обнаружения фальшивой купюры, не нужно пытаться ею непременно расплатиться. Если денежный билет вызывает сомнение в подлинности, единственно правильное решение — это вызвать полицию.

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