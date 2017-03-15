Кирпичи обрушились на ребёнка в Тюкалинском районе Омской области

Региональное следственное управление СКР разбирается в причинах несчастного случая с 14-летним школьником из села Тюкалинского района, сообщает официальный сайт ведомства.

По предварительным данным, 13 марта школьник для продажи разбирал на кирпичи стену заброшенного здания бывшего совхоза. В этот момент на него обрушилась кирпичная кладка. Ребёнок получил черепно-мозговую травму и ушибы и был госпитализирован. В настоящее время угрозы для его жизни и здоровья нет.

Следователи намерены выяснить все обстоятельства и причины случившегося и дать правовую оценку деятельности чиновников и других лиц, ответственных за обеспечение безопасности заброшенных строений.