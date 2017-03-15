В Самаре полиция ищет водителя, сбившего в Кировском районе двух девушек

Самарские полицейские просят откликнуться очевидцев ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Во вторник, 14 марта, в 10:10, в Кировском районе Самары на улице Стара Загора водитель неустановленного транспортного средства, ехавший со стороны улицы Георгия Димитрова в направлении проспекта Кирова, поворачивая во двор, сбил двух девушек 21-го года и 18-ти лет, переходивших дворовой проезд по тротуару, после чего скрылся с места происшествия, не оказав пострадавшим первую помощь.

Попавшие под машину девушки получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в одну из городских больниц, медики которой известили полицейских о госпитализации пострадавших в ДТП.

В настоящее время сотрудники органов внутренних дел разыскивают виновника ДТП и устанавливают все подробности случившегося.

Свидетелей данного ДТП или располагающих достоверной информацией о личности скрывшегося автомобилиста, просят обращаться в отделение розыска третьей роты полка ДПС ГИБДД УМВД России по Самаре по адресу: ул. Литвинова, 360 или позвонить по телефонам: (846) 228−53−49, 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Конфиденциальность гарантируется.