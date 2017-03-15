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15:29 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Съемочную группу «Магаззино» заперли в нижегородском супермаркете

Ведущего с командой освободила прибывшая на место полиция.

Съемочную группу программы «Магаззино» заперли в нижегородском супермаркете «Купеческий», сообщает пресс-служба телепередачи.

Ведущий проекта Александр Молочко посетил с проверкой несколько магазинов города и рынок. В некоторых местах было выявлено множество нарушений, в том числе тараканы в фасовочных помещениях, просроченные продукты. А в супермаркете «Купеческий» кроме хамства сотрудников, насекомых и обвеса покупателей съемочную группу ждал еще один сюрприз. Агрессивно настроенная администрация магазина не только отказала ведущему в обслуживании, но и заперла всю съемочную группу в магазине. Вопрос удалось решить только с помощью полиции. Кроме того, прибывшие на место работники отдела исполнения административного законодательства зафиксировали все нарушения.

«Надеюсь, контролирующие органы объяснят сотрудникам магазина, как на самом деле нужно работать», — отметил ведущий Александр Молочко.

Свой репортаж из супермаркета «Купеческий» он попросил считать официальным обращением в Роспотребнадзор.

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