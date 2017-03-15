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15:45 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Миассе альпинисты спасли школьника

Из запертой квартиры.

Утром 14 марта 2017 года в Миассе спасателям пришлось расчехлять альпинистское снаряжение.

Молодая женщина сообщила, что не может попасть в свою квартиру на 8 этаже дома на проспекте Автозаводцев: ее 8-летний сын закрыл дверь на щеколду. Самостоятельно открыть маме мальчик не мог, так как в межкомнатной двери заклинило замок и ребенок оказался заперт.

Прибыв на место, сотрудники спасотряда приняли решение проникнуть в жилище через балкон. Разблокировав межкомнатную дверь и отперев щеколду, они впустили женщину домой. За время отсутствия матери юный «пленник» не пострадал, сообщили «Уралинформбюро» в Миасском отряде ПСС.

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