Из-за ДТП на рельсах движение трамваев закрыто в Челябинске

Движение трамваев закрыто в Челябинске из-за ДТП, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Сегодня, 15 марта, в 16:30 на улице Российской произошла авария с участием двух машин.

В результате ДТП иномарка встала на рельсах, перекрыв движение трамваев № 6, 7 в сторону проспекта Победы.

В настоящий момент на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Детали и информация о пострадавших выясняются.

«Надо гаишникам и в администрацию написать, чтобы светофор поставили или пешеходный хотя бы на этом месте», — комментирует происходящее пешеход Андрей Воронин.