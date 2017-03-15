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15:46 (мск), источник: АиФ Челябинск

Из-за ДТП на рельсах движение трамваев закрыто в Челябинске

На улице Российской «ВАЗ» столкнулся с иномаркой.

Движение трамваев закрыто в Челябинске из-за ДТП, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Сегодня, 15 марта, в 16:30 на улице Российской произошла авария с участием двух машин.

В результате ДТП иномарка встала на рельсах, перекрыв движение трамваев № 6, 7 в сторону проспекта Победы.

В настоящий момент на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Детали и информация о пострадавших выясняются.

«Надо гаишникам и в администрацию написать, чтобы светофор поставили или пешеходный хотя бы на этом месте», — комментирует происходящее пешеход Андрей Воронин.

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