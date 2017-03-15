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15:48 (мск), источник: РИА Крым

В Ялте задержали торговца «солями»

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар — РИА Новости (Крым). В Ялте сотрудники полиции задержали сбытчика синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел по Республике Крым.

По данным ведомства, 27-летний мужчина, который приехал в Крым на заработки и проживает в Симферополе, создал в курортном городе систему тайников, предназначенную для передачи запрещенных веществ мелкооптовым покупателям и розничным потребителям.

Наркодельца задержали с поличным во время закладки наркотиков в один из тайников. При досмотре полицейские обнаружили в его карманах 56 полимерных пакетов с порошкообразным веществом общим весом более 100 граммов. Также у мужчины были изъяты электронные весы с остатками порошкообразного вещества, пакеты для упаковки и мобильный телефон с фотоснимками мест закладок в разных частях города. Также у задержанного изъяли 105 тысяч рублей, которые, по его словам, были выручены от недавно проведенных сделок.

Злоумышленник рассказал, что приехал в Крым на заработки и временно проживает в Симферополе. «По словам оперативников, благодаря проведенной ими операции на улицы и во дворы не попало около тысячи средне-разовых доз наркотиков, относящихся к категории «солей», — отметили в пресс-службе.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по факту сбыта наркотиков в крупных размерах. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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