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16:31 (мск), источник: Комсомольская правда

Суд продлил арест бывшего вице-премьера Крыма на два месяца

Олег Казурин будет находится под стражей до 14 апреля 2017 года.

Верховный суд Крыма не отпустил из-под стражи бывшего вице-премьера РК Олега Казурина.

— Постановление Киевского районного суда Симферополя от 15 февраля 2017 года, в котором Казурину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, отменить. (Новое — авт.) ходатайство следователя об избрании меры пресечения удовлетворить и избрать Казурину меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 14 апреля 2017 года, — сказала судья в ходе судебного заседания, передает ТАСС.

Судья пояснила свое решение Казурину.

— Оставаясь на свободе, вы можете скрыться от органов следствия и суда и оказать давление на участников следствия, — сказала она.

Напомним, Следственный комитет Крыма задержал бывшего вице-премьера Олега Казурина 14 февраля. Он подозревается в получении взятки — 27 миллионов рублей.

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