Суд продлил арест бывшего вице-премьера Крыма на два месяца
Олег Казурин будет находится под стражей до 14 апреля 2017 года.
Олег Казурин будет находится под стражей до 14 апреля 2017 года.
Верховный суд Крыма не отпустил
— Постановление Киевского районного суда Симферополя от 15 февраля 2017 года, в котором Казурину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, отменить. (Новое — авт.) ходатайство следователя об избрании меры пресечения удовлетворить и избрать Казурину меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 14 апреля 2017 года, — сказала судья в ходе судебного заседания, передает ТАСС.
Судья пояснила свое решение Казурину.
— Оставаясь на свободе, вы можете скрыться от органов следствия и суда и оказать давление на участников следствия, — сказала она.
Напомним, Следственный комитет Крыма задержал бывшего