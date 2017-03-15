Суд продлил арест бывшего вице-премьера Крыма на два месяца

Верховный суд Крыма не отпустил из-под стражи бывшего вице-премьера РК Олега Казурина.

— Постановление Киевского районного суда Симферополя от 15 февраля 2017 года, в котором Казурину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, отменить. (Новое — авт.) ходатайство следователя об избрании меры пресечения удовлетворить и избрать Казурину меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 14 апреля 2017 года, — сказала судья в ходе судебного заседания, передает ТАСС.

Судья пояснила свое решение Казурину.

— Оставаясь на свободе, вы можете скрыться от органов следствия и суда и оказать давление на участников следствия, — сказала она.