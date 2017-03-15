Воронежец получил 4 года колонии за мошенничество на 77 млн рублей

Суд приговорил 56-летнего Михаила Сушкова к четырем годам исправительной колонии общего режима за мошенничество на 77 млн рублей, сообщила пресс-служба облпрокуратуры в среду, 15 марта. Сушков входил в организованную преступную группу вместе с безработным 29-летним Сергеем Рубцовым и сотрудниками банков.

Суд установил, что Сушков вместе с другими участниками группы похищал деньги кредитных организаций под предлогом приобретения недвижимости и автомобилей в 2013—2014 годах. Члены группы в течение двух лет похитили 77 млн рублей. В июне 2014 года всех участников преступной группы задержали.

Михаила Сушкова признали виновным в девяти преступлениях по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Приговор может быть обжалован в течение 10 дней. Уголовное дело в отношении других участников группы рассматривается в Коминтерновском райсуде.