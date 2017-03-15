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16:00 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Конкурсного управляющего челябинской фирмы обвиняют в подкупе

ЧЕЛЯБИНСК, 15 марта, РИА ФедералПресс. В Челябинске передано в суд уголовное дело конкурсного управляющего коммерческой фирмы Андрея Селянинова, обвиняемого в коммерческом подкупе, сообщает пресс-служба СКР по Челябинской области.

Следствие полагает, что 29 декабря 2016 года в Челябинске Селянинов получил от учредителя фирмы 100 тыс. рублей за выполнение действий, входящих в круг его должностных обязанностей. За деньги управляющий должен был заключить мировое соглашение о рассрочке задолженности кредитору на сумму более 1 млн рублей.

Примечательно, что на момент получения подкупа соглашение уже было подписано.

Селянинов обвиняется по ч. 6 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). Согласно максимальной санкции данной части статьи мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, а также штраф в размере до двадцатикратной суммы коммерческого подкупа (2 млн рублей).

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