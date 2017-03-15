Конкурсного управляющего челябинской фирмы обвиняют в подкупе

Следствие полагает, что 29 декабря 2016 года в Челябинске Селянинов получил от учредителя фирмы 100 тыс. рублей за выполнение действий, входящих в круг его должностных обязанностей. За деньги управляющий должен был заключить мировое соглашение о рассрочке задолженности кредитору на сумму более 1 млн рублей.

Примечательно, что на момент получения подкупа соглашение уже было подписано.

Селянинов обвиняется по ч. 6 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). Согласно максимальной санкции данной части статьи мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, а также штраф в размере до двадцатикратной суммы коммерческого подкупа (2 млн рублей).