Грузовой поезд насмерть сбил мужчину в Волгоградской области

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ, около 03:00 на перегоне между станциями «Сарепта» и «Чапурники» состав переехал мужчину возрастом примерно 40−55 лет.

В настоящее время проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины. Правоохранители уже осмотрели место происшествия, опросили локомотивную бригаду, обнаружившую тело погибшего на железнодорожном полотне.

«Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление личности мужчины и всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в Южном СУТ СК РФ.