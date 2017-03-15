Грузовой поезд насмерть сбил мужчину в Волгоградской области
Товарняк переехал мужчину в Волгоградской области в ночь на 14 марта.
Товарняк переехал мужчину в Волгоградской области в ночь на 14 марта.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
В настоящее время проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины. Правоохранители уже осмотрели место происшествия, опросили локомотивную бригаду, обнаружившую тело погибшего на железнодорожном полотне.
«Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление личности мужчины и всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в Южном СУТ СК РФ.