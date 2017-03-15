Девочка в Воронежской области умерла из-за синдрома внезапной смерти

В Россоши следователи завершили процессуальную проверку по факту смерти 10-месячной девочки. Криминала в данном случае нет, сообщил журналисту РИА «Воронеж» руководитель Россошанского межрайонного следственного отдела СУ СКР по региону Андрей Бредихин в среду, 15 марта. Согласно выводам экспертов, младенец умер от редкого синдрома детской внезапной смерти (СВДС).

Девочка родилась в марте 2016 года и росла в обычной семье в Россоши. Она умерла 21 января 2017 года, что стало для родных малышки шоком. При осмотре тела ребенка следователи не обнаружили следов насильственной смерти.

— При процессуальной проверке были исследованы жилищно-бытовые условия семьи. Установлена, что семья полная, благополучная, на учете не состоит, — отметил Андрей Бредихин. — Согласно заключению эксперта, каких-либо клинических данных и морфологических проявлений заболеваний, признаков отравления, повреждений и других факторов внешнего воздействия, которые могли бы обусловить наступление смерти, не выявлено. Причиной смерти явился синдром внезапной смерти младенца. Каких-либо телесных повреждений на трупе не обнаружено, противоправных действий в отношении ребенка не совершалось.

Контекст

СВДС — внезапная смерть от остановки дыхания внешне здорового младенца до 1 года, при которой вскрытие не позволяет установить причину летального исхода. По сути, процессы, которые приводят с гибели младенцев — это внезапная необъяснимая остановка сердечной и дыхательной деятельности. Наиболее критичный возраст гибели малышей — 2−4 месяца. Чаще всего от СВДС погибают мальчики.