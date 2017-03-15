Авиакомпания: Волейболиста сняли с рейса из-за оскорблений и агрессивного поведения
Волейболиста Александра Кимерова сняли с рейса Самара — Москва
Волейболиста Александра Кимерова сняли с рейса Самара — Москва
Как пояснили в компании, Кимеров за дополнительную плату выбрал себе конкретное место у прохода, но без дополнительного пространства для ног (как на креслах около аварийных выходов или на первом ряду), при этом он пересел на кресло с дополнительным пространством для ног.
«После многочисленных замечаний со стороны членов экипажа пассажир занял место согласно посадочному талону, демонстративно выставив ноги в проход воздушного судна. Тем самым создал прямую угрозу безопасности полета: создание искусственных препятствий на возможном пути эвакуации категорически запрещено требованиями безопасности», — говорится в сообщении.
«Пассажир Александр Кимеров был снят с рейса DP422
Также в сообщении лоукостера отмечается, что Кимеров летел с другими волейболистами, «ничуть не уступающими ему в росте, однако его коллеги спокойно разместились на своих местах и не устраивали сцен».
Компания планирует подать на Кимерова в суд за задержку рейса на 27 минут и взыскать расходы, понесенные