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16:25 (мск), источник: Volga News

Авиакомпания: Волейболиста сняли с рейса из-за оскорблений и агрессивного поведения

Волейболиста Александра Кимерова сняли с рейса Самара — Москва из-за многочисленных оскорблений в адрес членов экипажа, сообщает лоукостер «Победа» на официальном сайте.

Как пояснили в компании, Кимеров за дополнительную плату выбрал себе конкретное место у прохода, но без дополнительного пространства для ног (как на креслах около аварийных выходов или на первом ряду), при этом он пересел на кресло с дополнительным пространством для ног.

«После многочисленных замечаний со стороны членов экипажа пассажир занял место согласно посадочному талону, демонстративно выставив ноги в проход воздушного судна. Тем самым создал прямую угрозу безопасности полета: создание искусственных препятствий на возможном пути эвакуации категорически запрещено требованиями безопасности», — говорится в сообщении.

«Пассажир Александр Кимеров был снят с рейса DP422 из-за ярко выраженной агрессии, многочисленных оскорблений членов экипажа и озвученной им угрозы устроить во время полета “шоу”, — говорится в сообщении компании. — Пассажир неоднократно оскорблял экипаж, заявляя о своей знаменитости и претензии на больший комфорт и внимание, чем у других пассажиров. После того, как Кимеров пообещал после взлета устроить “шоу”, совместно с командиром воздушного судна было принято решение отстранить дебошира от рейса».

Также в сообщении лоукостера отмечается, что Кимеров летел с другими волейболистами, «ничуть не уступающими ему в росте, однако его коллеги спокойно разместились на своих местах и не устраивали сцен».

Компания планирует подать на Кимерова в суд за задержку рейса на 27 минут и взыскать расходы, понесенные из-за задержки рейса (сумма затрат не уточняется).

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