Челябинские врачи объяснили смерть пациента, принятого за наркомана

Однако говорить о врачебной ошибке до решении консилиума преждевременно, заявил на брифинге в среду заместитель главврача по медицинской части Александр Ионин.

— Наркотиков в крови умершего не обнаружено, — сообщил Ионин. — Но выявлена большая доза анальгетиков, из чего можно сделать вывод о том, что пациент страдал головными болями и занимался самолечением. При вскрытии у него найдена опухоль мозга, которая и привела к кровоизлиянию и, как следствие, к летальному исходу. Бывают случаи, когда врачи делают все необходимое для постановки правильного диагноза, но в силу многих обстоятельств сделать это невозможно. Говорить о врачебной ошибке до решения консилиума, как минимум, преждевременно.

Консилиум при челябинской медакадемии намечен на 17 марта. Ситуацию будут разбирать ведущие специалисты в области неврологии, токсикологии и сосудистой хирургии. Они изучат все данные об обстоятельствах смерти пациента и дадут оценку действиям медперсонала.

Как уже сообщала «РГ», трагедия произошла еще в феврале. Но о ней стало известно только после того, как мать погибшего разместила на сайте Change.org петицию с требованием наказать медиков, не сумевших отличить наркотическое опьянение от инсульта.

По словам Ирины Перепелкиной, 16 февраля ее 26-летнему сыну стало плохо, когда он на автомобиле возвращался домой с работы. Остановившись на улице Мира, он включил «аварийку» и буквально выпал из машины, чем привлек внимание другого водителя, который вызвал «скорую» и связался по телефону с женой пострадавшего.

Поэтому родственники прибыли на место происшествия сразу вслед за «скорой» и отметили хамское поведение бригады, решившей, что пациент находится под действием наркотиков. Затем пострадавшего доставили в отделение токсикологии, а томографию мозга, подтвердившую инсульт, провели только на следующее утро. Через 12 дней он скончался, не выходя из комы.

— Сегодня даже простого обывателя учат, как с первых минут распознать инсульт, а профессионализм наших медиков не позволил этого сделать! — сетует мать. — Родные в голос кричали, что о наркотиках не может быть и речи, что в последние дни сына мучили головные боли, что у него гипертония!

При этом, по словам матери погибшего, фельдшер заявила, что молодой человек находится в наркотическом опьянении.

По факту смерти пациента организована доследственная проверка. После изучения алгоритма оказания медицинской помощи будет принято соответствующее процессуальное решение, отметили в СК региона.

Между тем, хамство по отношению к умирающему человеку и его родным настолько возмутило общественность, что петицию с требованием наказать виновных за сутки, подписали больше двух тысяч человек. Позабылись на время даже участившиеся нападения на персонал «скорых», частично объясняющие негативное отношение бригады к пациенту, принятому за наркомана. «Хамам и недоучкам в медицине делать нечего! — выразили свое отношение к произошедшему челябинцы.