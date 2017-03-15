Прокуратура: в Самаре врачи не отказывались спасти умирающего в автобусе

Несчастный случай произошел в Самаре 25 января около 19.00 по местному времени. Автобус ехал от улицы Куйбышева в направлении железнодорожного вокзала. Внезапно стоявшему у средней двери мужчине стало плохо. Пассажиры попытались вызвать скорую, но не смогли дозвониться. Тогда люди приняли общее решение ехать без остановок до ближайшего медучреждения. На пути следования автобуса была железнодорожная поликлиника. Водителю автобуса пришлось серьезно нарушить правила дорожного движения, чтобы поехать к крыльцу лечебницы по встречной полосе.

Изначально представители муниципального транспортного предприятия озвучили версию, что пассажиры сходили вызвать врачей, но из медучреждения никто не вышел. При попытке вызвать медиков повторно якобы врачи и все же дошли до автобуса, но время было упущено.

Как рассказали «РГ» в Куйбышевской транспортной прокуратуре, «нарушений в действиях должностных лиц больницы при оказании экстренной медицинской помощи мужчине по обращению пассажиров автобуса в поликлинику не установлено».

По данным надзорного органа, на видеозаписи зафиксировано обращение двух мужчин из числа пассажиров. Один из них все же дозвонился до «Скорой», оба вышли из клиники. А через три минуты в больницу забежали женщины, на крики которых сразу же вышла фельдшер кабинета неотложной помощи. Она взяла тонометр, фонендоскоп и вышла к автобусу. Медик уложила мужчину на пол и констатировала смерть. Еще через несколько минут к пассажирам вышла участковый терапевт из больницы.