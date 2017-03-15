Четверых молдаван задержали во Франции: что они «натворили»

Французские правоохранители следили за преступниками восемь месяцев. Необходимое содействие им оказывала молдавская Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

При обысках в домах обнаружили 140 электроинструментов для строительных работ и старые иконы. Краденое сбывалось на территории Франции и Молдовы.

Собраны доказательства о 52 квартирных кражах. Лидера группировки объявили в международный розыск. Ранее в Молдове его заочно приговорили к восьми годам тюрьмы. Задержанных молдаван будут судить во Франции.