В тройном ДТП возле хутора Ленина погиб человек
Смертельная автоавария произошла на трассе Темрюк — Краснодар — Кропоткин около полудня 14 марта.
Смертельная автоавария произошла на трассе Темрюк — Краснодар — Кропоткин около полудня 14 марта.
24-летний молодой человек на «ГАЗели» двигался в сторону станицы Старококорсунской и вылетел на полосу встречного движения. Там его машина столкнулась с автомобилем LADA Granta, а затем с «Нивой».
В результате происшествия водитель «Нивы» погиб на месте от полученных ранений. Водитель «ГАЗели» получил закрытую