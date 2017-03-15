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16:51 (мск), источник: Югополис

В тройном ДТП возле хутора Ленина погиб человек

Смертельная автоавария произошла на трассе Темрюк — Краснодар — Кропоткин около полудня 14 марта.

24-летний молодой человек на «ГАЗели» двигался в сторону станицы Старококорсунской и вылетел на полосу встречного движения. Там его машина столкнулась с автомобилем LADA Granta, а затем с «Нивой».

В результате происшествия водитель «Нивы» погиб на месте от полученных ранений. Водитель «ГАЗели» получил закрытую черепно-мозговую травму, сообщила ГТРК «Кубань» инспектор по пропаганде отдельного батальона ДПС Краснодара Ольга Запьянцева.

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