В тройном ДТП возле хутора Ленина погиб человек

24-летний молодой человек на «ГАЗели» двигался в сторону станицы Старококорсунской и вылетел на полосу встречного движения. Там его машина столкнулась с автомобилем LADA Granta, а затем с «Нивой».

В результате происшествия водитель «Нивы» погиб на месте от полученных ранений. Водитель «ГАЗели» получил закрытую черепно-мозговую травму, сообщила ГТРК «Кубань» инспектор по пропаганде отдельного батальона ДПС Краснодара Ольга Запьянцева.