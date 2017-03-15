Нижегородская прокуратура проверяет информацию о падении лифта с женщиной и младенцем в ЖК «Седьмое небо»

Информацию о том, что у грузового лифта, расположенного в этом жилом комплексе оборвался трос, когда там находилась женщина с трехмесячным ребенком, жительница ЖК «Седьмое небо» опубликовала на одном из городских форумов 11 марта 2017 года.

«Сегодня ехала с грудным ребенком в грузовом лифте, и поднявшись до 20 этажа, лифт начал сильно биться об шахту и зацепляться за стены, а потом и вообще упал. Так мы оказались на 18 этаже, то есть два этажа мы пролетели, а потом резко нас подхватил дополнительный трос и мы поднялись до ближайшего этажа…», — пишет нижегородка.

По данному факту прокуратура организовала проверку, в ходе которой сотрудники ведомства дадут оценку соблюдения управляющей организации требований действующего законодательства, направленного на обеспечение безопасных условий проживания в многоквартирных домах, а также деятельности организации, осуществляющей обслуживание лифтового оборудования.