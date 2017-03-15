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17:58 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге будут судить бывших сотрудников УФСКН за получение взятки

С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 мар — РИА Новости. Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших сотрудников оперативной службы управления ФСКН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сообщает ведомство.

По версии следствия, бывшие сотрудники УФСКН Алексей Амиров, Евгений Жилейкин, Василий Беликов и Евгений Гаголкин при пособничестве местного жителя Кирилла Калинина, сбывшего жителю города кокаин, в марте 2016 года потребовали от этого мужчины за непривлечение к уголовной ответственности взятку в размере 10 миллионов рублей.

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Мужчина сообщил о готовности передать им 2 миллиона рублей, на что они согласились. При передаче денег они были задержаны сотрудниками службы собственной безопасности РУ ФСКН России.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по статьям «получение взятки за незаконное бездействие, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере», «превышение должностных полномочий», «незаконный сбыт наркотического средства в значительном размере» и «пособничество в получении взятки в особо крупном размере».

«Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу», — сообщает ведомство.

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