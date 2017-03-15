В Петербурге будут судить бывших сотрудников УФСКН за получение взятки

По версии следствия, бывшие сотрудники УФСКН Алексей Амиров, Евгений Жилейкин, Василий Беликов и Евгений Гаголкин при пособничестве местного жителя Кирилла Калинина, сбывшего жителю города кокаин, в марте 2016 года потребовали от этого мужчины за непривлечение к уголовной ответственности взятку в размере 10 миллионов рублей.

В Петербурге с двух военных, осужденных за коррупцию, взыскали миллион

Мужчина сообщил о готовности передать им 2 миллиона рублей, на что они согласились. При передаче денег они были задержаны сотрудниками службы собственной безопасности РУ ФСКН России.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по статьям «получение взятки за незаконное бездействие, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере», «превышение должностных полномочий», «незаконный сбыт наркотического средства в значительном размере» и «пособничество в получении взятки в особо крупном размере».