Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Александр Васильев рассказал о возвращении в «Модный приговор»
Ученые рассказали, как обуздать страсть к шоколаду
В Госдуме предложили расселить все «хрущевки» в России
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
«Сидите, как овцы, и помалкивайте»ЛДПР и "Единая Россия" вступили в конфликт по вопросу депутатской этики
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
«Лукашенко переиграл сам себя»: СМИ о попытке давить на РФ – СМИ
Разгон блокады Донбасса: СМИ узнали, чей приказ
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Ученые рассказали, как обуздать страсть к шоколаду
СМИ: 47-летняя жена Газманова выглядит в мини как школьница
Потепление океана идет быстрее, чем думали ученые
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
8Пустыня в цвету
18:43 (мск), источник: Prokazan.ru

Экс-главу Татфондбанка в целях безопасности перевели в одиночную камеру

Экс-глава Татфондбанка Роберт Мусин был переведен в одиночную камеру в СИЗО № 2, такое решение было принято в целях безопасности. Об этом сообщает «РБК-Татарстан».

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Татарстана Лариса Расческова проверила условия содержания в изоляторе арестованных по «делу Татфондбанка».

 — Претензий ни у кого нет. Роберт Мусин написал заявление с просьбой перевести его в одиночную камеру в целях безопасности, поэтому он содержится отдельно, — сообщила Лариса Расческова.

Все остальные арестованные содержатся в камерах, рассчитанных на 4 человек, условия содержания соответствуют всем необходимым требованиям, при этом контактировать друг с другом не могут.

Ранее в УФСИН сообщили, что жалоб на поведение Роберта Мусина не поступало, режим он не нарушает, личную гигиену соблюдает.

Мусин 3 марта был арестован до 16 апреля, по данным правоохранительных органов, Мусин подозревается в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Предварительно, Татфондбанк заключил с Центральным банком договор о предоставлении кредита на 3,1 млрд рублей. При этом в Банк России были представлены заведомо ложные сведения о наличии высоколиквидного актива — кредитов, предоставленных ПАО «Нижнекамскнефтехим» 18 июля 2016 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Татарстане в больнице внезапно скончалась беременная женщина
ЛДПР и «Единая Россия» вступили в конфликт по вопросу этики
Дата визита Ангелы Меркель в Москву согласована
Топилин подтвердил планы по индексации страховых пенсий в апреле
Минюст США обвинил во взломе Yahoo двух сотрудников ФСБ
Максим Орешкин и Павел Дуров вошли в клуб молодых лидеров мира
«Победа» решила судиться со снятым с рейса волейболистом
Госдума приняла во втором чтении закон о натуральных выплатах в ОСАГО
Спорт
Три российских клуба в Лиге чемпионов: как это будет В сезоне-2018/19 в Премьер-Лиге будет разыграно три путёвки в Лигу чемпионов, а не две – такого не было с сезона-2010
Авто
В сеть попали фотографии УАЗ «Карго» с конвейера УАЗ продолжает готовиться к серийному производству нового «конкурента Газели»
Hi-Tech
Группа «Сплин» сняла клип на iPhone Видео к композиции «Она была так прекрасна» было создано с минимальным бюджетом. Лидер группы Александр Васильев признался, что просто не нашел достойного режиссера
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Шарики Swarovski будут использовать в дорожной разметке
Как читать рекламу недвижимости между строк
Цены на аренду квартир в Петербурге в марте снизились
В ряде российских банков вновь упали ставки по ипотеке
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды Когда на маленькую Нину обратил внимание один из жителей города Копейска: ребенок шел по обочине в одних сланцах, колготках и кофточке.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь