Экс-главу Татфондбанка в целях безопасности перевели в одиночную камеру

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Татарстана Лариса Расческова проверила условия содержания в изоляторе арестованных по «делу Татфондбанка».

— Претензий ни у кого нет. Роберт Мусин написал заявление с просьбой перевести его в одиночную камеру в целях безопасности, поэтому он содержится отдельно, — сообщила Лариса Расческова.

Все остальные арестованные содержатся в камерах, рассчитанных на 4 человек, условия содержания соответствуют всем необходимым требованиям, при этом контактировать друг с другом не могут.

Ранее в УФСИН сообщили, что жалоб на поведение Роберта Мусина не поступало, режим он не нарушает, личную гигиену соблюдает.

Мусин 3 марта был арестован до 16 апреля, по данным правоохранительных органов, Мусин подозревается в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Предварительно, Татфондбанк заключил с Центральным банком договор о предоставлении кредита на 3,1 млрд рублей. При этом в Банк России были представлены заведомо ложные сведения о наличии высоколиквидного актива — кредитов, предоставленных ПАО «Нижнекамскнефтехим» 18 июля 2016 года.