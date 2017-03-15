Полторы тонны польских яблок уничтожили в Иркутске

На плодоовощной базе за время совместного рейда с сотрудниками Роспотребнадзора насчитали 176 коробок польских яблок. Напомним, плодами из этой страны нельзя торговать в соответствии с постановлением правительства «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». Поэтому яблоки уничтожили на полигоне ТБО, смешав с мусором.