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16:55 (мск), источник: Вести Иркутск

Полторы тонны польских яблок уничтожили в Иркутске

Полторы тонны яблок отвезли на свалку. Запрещённые к ввозу и для продажи фрукты из Евросоюза нашли на складах иркутские таможенники.

На плодоовощной базе за время совместного рейда с сотрудниками Роспотребнадзора насчитали 176 коробок польских яблок. Напомним, плодами из этой страны нельзя торговать в соответствии с постановлением правительства «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». Поэтому яблоки уничтожили на полигоне ТБО, смешав с мусором.

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