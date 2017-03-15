Следком РТ предъявил обвинение двум скинхедам, убившим студента КФУ из Республики Чад

Свою вину задержанные 22-летний Руслан Архипов (изменивший фамилию с Хиалеев) и 19-летний Роман Халилов признали. Следствие уверено, что молодые люди — приверженцы нацисткой идеологии — так называемые скинхеды.

10 марта Советский райсуд Казани поместил под стражу обоих задержанных, которых подозревают в убийстве 24-летнего Махджуба Тиджани Хассана — гражданина Республики Чад, студента КФУ.

По результатам оперативно-розыскных мероприятий следователи вышли на группу молодых людей с национал-социалистическими взглядами — были проработаны 19 человек, 9 из них задержаны.

Ранее следователь первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РТ Игорь Золотов заявил, что допрошенные по уголовному делу двое парней дали признательные показания. В ходе следствия было установлено, что задержанные на почве национал-социализма приняли решение об убийстве приезжего студента.

Один из подозреваемых заявил, что сознательно пошел на преступление. И добавил, что если бы у него был пистолет, то он пошел бы в торговый центр Казани, где планировал напасть на всех приезжих с не белым цветом кожи.

16 февраля Халилов договорился в 21.00 встретиться с Архиповым-Хиалеевым у общежития на Аделя Кутуя. С собой Халилов взял молоток. Они увидели темнокожего парня и решили напасть на него. Когда шли за ним, студент их заметил. Халилов напал первым — ударил по голове молотком и, когда жертва упала, нанес второй удар.