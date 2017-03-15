В Донецкой области на газопроводе произошел взрыв
Под Краматорском произошел взрыв на газопроводе. Несколько сотен жителей поселков Сергеевка и Андреевка остались без газоснабжения и электричества.
Под Краматорском произошел взрыв на газопроводе. Несколько сотен жителей поселков Сергеевка и Андреевка остались без газоснабжения и электричества.
КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Два поселка остались без газоснабжения и электричества
«Под Краматорском произошел взрыв на газопроводе. Несколько сотен жителей поселков Сергеевка и Андреевка остались без газоснабжения и электричества», — говорится в сообщении.
По информации СМИ, взрыв произошел
Как сообщил телеканал со ссылкой на местных жителей, сначала газ горел несильно, но впоследствии произошел взрыв.
Жертв и пострадавших нет. Благодаря оперативному началу ликвидации аварии удалось удержать давление в газовой сети и сохранить газоснабжение в более крупных поселках. Коммунальные бригады заменяют аварийный участок газопровода и линии электропередач, поврежденные взрывом. Восстановить газо- и энергоснабжение планируется в четверг.