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17:01 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Донецкой области на газопроводе произошел взрыв

Под Краматорском произошел взрыв на газопроводе. Несколько сотен жителей поселков Сергеевка и Андреевка остались без газоснабжения и электричества.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Два поселка остались без газоснабжения и электричества из-за взрыва на газопроводе под Краматорском в Донецкой области, сообщил в среду сайт Пятого канала.

«Под Краматорском произошел взрыв на газопроводе. Несколько сотен жителей поселков Сергеевка и Андреевка остались без газоснабжения и электричества», — говорится в сообщении.

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По информации СМИ, взрыв произошел из-за возгорания сухой травы, которое привело к разрыву газовой трубы в грунте.

Как сообщил телеканал со ссылкой на местных жителей, сначала газ горел несильно, но впоследствии произошел взрыв.

Жертв и пострадавших нет. Благодаря оперативному началу ликвидации аварии удалось удержать давление в газовой сети и сохранить газоснабжение в более крупных поселках. Коммунальные бригады заменяют аварийный участок газопровода и линии электропередач, поврежденные взрывом. Восстановить газо- и энергоснабжение планируется в четверг.

Комментарии
1
Александр
Что творится?
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