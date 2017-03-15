В Донецкой области на газопроводе произошел взрыв

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Два поселка остались без газоснабжения и электричества из-за взрыва на газопроводе под Краматорском в Донецкой области, сообщил в среду сайт Пятого канала.

«Под Краматорском произошел взрыв на газопроводе. Несколько сотен жителей поселков Сергеевка и Андреевка остались без газоснабжения и электричества», — говорится в сообщении.