Под Воронежем будут судить продававшего героин полицейского-наркодилера

Воронежские следователи направили в суд дело полицейского-наркодилера, которого ловили со стрельбой. Об этом сообщили в СУ СКР по региону в среду, 15 марта. Руководитель подразделения одного из районных отделов полиции обвиняется в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере. По версии следствия, 39-летний полицейский дважды продал героин своему знакомому, пояснил журналисту РИА «Воронеж» Александр Медведев, руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по региону. После второго эпизода сбыта стража порядка задержали сотрудники УФСБ по Воронежской области. Полицейский пытался скрыться, поэтому силовикам пришлось стрелять по колесам его автомобиля и в воздух.

События, легшие в основу обвинения сотрудника полиции, произошли в октябре 2016 года. По версии следствия, руководитель подразделения одного из районных отделов полиции встретился со своим знакомым и предложил ему купить героин. До службы в полиции мужчина служил в конвоиром в колонии, где сидел этот его знакомый. Полицейский знал, что тот употребляет наркотики, поэтому и хотел ему продать «порошок».

Полицейский несколько раз встретился с «потенциальный клиентом», договорился с ним о сделке, а потом продал 5,6 г героина за 5 тыс. рублей. К тому времени он находился под наблюдением, и оперативники ФСБ зафиксировали преступление в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Позже полицейский сам позвонил клиенту и предложил ему еще раз купить наркотики. Мужчина договорился с дилером о встрече в Воронеже.

Как установили следователи, полицейский и «покупатель» встретились в автомобиле, припаркованном у торгового центра «Левый берег» 28 октября. Там состоялась новая сделка — правоохранитель продал знакомому 1,45 г героина за 2,4 тыс. рублей. После того как «клиент» вышел из автомобиля полицейского, дорогу машине перекрыли сотрудники ФСБ. Но сдаваться коллегам страж порядка не собирался. Он выехал задним ходом на встречную полосу и поехал от торгового центра на большой скорости. Оперативники поехали в погоню за полицейским и догнали его в районе станции «Придача». Сотрудникам ФСБ пришлось применить оружие — сделать один предупредительный выстрел в воздух и стрелять по колесам машины. В итоге наркоторговец в погонах сдался. По ходатайству следствия суд арестовал подозреваемого и отправил его в СИЗО.

— По итогам расследования полицейскому предъявлено обвинение по двух эпизодам сбыта наркотиков — в незаконном сбыте наркотиков в значительном размере (п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ) и незаконном сбыте наркотиков в крупном размере (п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ). Последнее является особо тяжким преступлением, за которое предусмотрено от 10 до 20 лет колонии строгого режима, — рассказал Александр Медведев.