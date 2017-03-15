Под Воронежем будут судить продававшего героин полицейского-наркодилера
Руководитель подразделения отказался признавать вину в особо тяжком преступлении.
Руководитель подразделения отказался признавать вину в особо тяжком преступлении.
Воронежские следователи направили в суд дело
События, легшие в основу обвинения сотрудника полиции, произошли в октябре 2016 года. По версии следствия, руководитель подразделения одного из районных отделов полиции встретился со своим знакомым и предложил ему купить героин. До службы в полиции мужчина служил в конвоиром в колонии, где сидел этот его знакомый. Полицейский знал, что тот употребляет наркотики, поэтому и хотел ему продать «порошок».
Полицейский несколько раз встретился с «потенциальный клиентом», договорился с ним о сделке, а потом продал 5,6 г героина за 5 тыс. рублей. К тому времени он находился под наблюдением, и оперативники ФСБ зафиксировали преступление в ходе
Как установили следователи, полицейский и «покупатель» встретились в автомобиле, припаркованном у торгового центра «Левый берег» 28 октября. Там состоялась новая сделка — правоохранитель продал знакомому 1,45 г героина за 2,4 тыс. рублей. После того как «клиент» вышел из автомобиля полицейского, дорогу машине перекрыли сотрудники ФСБ. Но сдаваться коллегам страж порядка не собирался. Он выехал задним ходом на встречную полосу и поехал от торгового центра на большой скорости. Оперативники поехали в погоню за полицейским и догнали его в районе станции «Придача». Сотрудникам ФСБ пришлось применить оружие — сделать один предупредительный выстрел в воздух и стрелять по колесам машины. В итоге наркоторговец в погонах сдался. По ходатайству следствия суд арестовал подозреваемого и отправил его в СИЗО.
— По итогам расследования полицейскому предъявлено обвинение по двух эпизодам сбыта наркотиков — в незаконном сбыте наркотиков в значительном размере (п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ) и незаконном сбыте наркотиков в крупном размере (п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ). Последнее является особо тяжким преступлением, за которое предусмотрено от 10 до 20 лет колонии строгого режима, — рассказал Александр Медведев.