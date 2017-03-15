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18:40 (мск), источник: Volga News

В Самаре арестован парень, ранивший полицейского

В среду, 15 марта, в Самарском районном суде Самары было рассмотрено ходатайство старшего следователя Куйбышевского МСО регионального СУ СК России по Самарской области Андрей Святкина об аресте 23-летнего Рустама Кочкарева, которого обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника полиции.

Напомним, 13 марта в Куйбышевском районе полицейские проводили операцию по задержанию парня, подозреваемого в наркоторговле. В результате предполагаемый преступник ударил ножом полицейского и скрылся. Вскоре Кочкарева задержали на даче его знакомого.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ, санкция которой предусматривает до пожизненного лишения свободы. На данный момент потерпевший, получивший повреждение сонной артерии, находится в больнице.

В суде Кочкарев рассказал, что несколько раз ударил ножом мужчину, который пытался вытащить его из машины. Однако то, что пострадавший является сотрудником полиции, он якобы не знал.

Защитник просил не сажать своего клиента в следственный изолятор, так как тот болен сахарным диабетом. Однако федеральный судья Дмитрий Дерунов удовлетворил ходатайство следствия и арестовал подозреваемого на два месяца.

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