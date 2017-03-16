В Самаре клиент обувного киоска получил удар молотком по голове

Преступление было совершено возле дома на ул. Республиканской. По предварительной версии правоохранителей, произошел конфликт между 24-летним безработным клиентом киоска по ремонту обуви и его работниками. Во время ссоры потерпевший получил удар молотком по голове.

В результате пострадавшего госпитализировали.

По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело.