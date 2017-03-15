Пьяный воронежец напал с ножом на двух прохожих
Мужчин доставили в больницу с тяжелыми ранами.
Мужчин доставили в больницу с тяжелыми ранами.
Полицейские задержали 23-летнего жителя Советского района Воронежа, который напал с ножом на двух прохожих, сообщила
Стражи порядка нашли нож в квартире подозреваемого в доме на улице 232 Стрелковой дивизии. Парень признал вину и рассказал правоохранителям, что был пьян, когда встретил на улице двух незнакомцев. Молодой человек поссорился с прохожими и напал на них с ножом.
Силовики возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). Парень находится в изоляторе временного содержания. Воронежцу грозит до 8 лет лишения свободы.