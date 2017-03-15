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18:37 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Пьяный воронежец напал с ножом на двух прохожих

Мужчин доставили в больницу с тяжелыми ранами.

Полицейские задержали 23-летнего жителя Советского района Воронежа, который напал с ножом на двух прохожих, сообщила пресс-служба регуправления МВД в среду, 15 марта. Мужчины попали в больницу с тяжелыми ранениями груди.

Стражи порядка нашли нож в квартире подозреваемого в доме на улице 232 Стрелковой дивизии. Парень признал вину и рассказал правоохранителям, что был пьян, когда встретил на улице двух незнакомцев. Молодой человек поссорился с прохожими и напал на них с ножом.

Силовики возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). Парень находится в изоляторе временного содержания. Воронежцу грозит до 8 лет лишения свободы.

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