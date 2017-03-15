В американском штате Нью-Мексико разбился самолет ВВС США

Находившиеся на борту три члена экипажа погибли.

Авария произошла после выполнения упражнения «пролет с касанием»: летчики имитируют заход на посадку, касаются взлетно-посадочной полосы шасси и снова поднимают машину в воздух.

После отработки этих действий U-28A стал набирать высоту, но по неизвестным причинам свалился в штопор и рухнул в 1,5 километрах от полосы.

От удара о землю машина загорелась, огонь был потушен подоспевшими пожарными.