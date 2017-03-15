В американском штате Нью-Мексико разбился самолет ВВС США
В американском штате
В американском штате
Находившиеся на борту три члена экипажа погибли.
Авария произошла после выполнения упражнения «пролет с касанием»: летчики имитируют заход на посадку, касаются
После отработки этих действий U-28A стал набирать высоту, но по неизвестным причинам свалился в штопор и рухнул в 1,5 километрах от полосы.
От удара о землю машина загорелась, огонь был потушен подоспевшими пожарными.
27 февраля в Калифорнии самолет Cessna 310, на борту которого находились двое супругов и трое подростков, разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Риверсайда в