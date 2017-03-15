Видео: В Казани горит торговый павильон в районе колхозного рынка

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). В Казани горит одноэтажный торговый павильон «Слобода» в районе колхозного рынка. На место выехали пожарные казанского пожарно-спасательного гарнизона по второму номеру вызова, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В соцсетях появилось большое количество фотографий. На них видно, что в районе торговых рядов черные клубы дыма. Очевидцы сообщают, что на место пожара прибыла машина скорой помощи.