Видео: В Казани горит торговый павильон в районе колхозного рынка
В соцсетях появилось много фотографий пожара.
В соцсетях появилось много фотографий пожара.
(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). В Казани горит одноэтажный торговый павильон «Слобода» в районе колхозного рынка. На место выехали пожарные казанского
В соцсетях появилось большое количество фотографий. На них видно, что в районе торговых рядов черные клубы дыма. Очевидцы сообщают, что на место пожара прибыла машина скорой помощи.
От места пожара в разные стороны начали образовываться автомобильные заторы.