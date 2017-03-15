В сети появилось видео, как горит квартира на 8 этаже уфимской высотки
Информация о пострадавших уточняется.
Информация о пострадавших уточняется.
Вечером 15 марта в микрорайоне Сипайлово случился пожар: огнем занялась трехкомнатная квартира в девятиэтажке на улице Гагарина, 10/2.
На место происшествия поспешили спасатели и скорая. Вскоре огнеборцы потушили буйное пламя.
— В 18.36 горение полностью ликвидировано. Погибших и пострадавших нет, — сообщила «Комсомолке» руководитель
Тем временем очевидцы опубликовали в соцсети видео: на кадрах — три закопченных окна полыхающей квартиры, пламя бушует в угловой комнате.
Что стало причиной возгорания, установят специалисты.