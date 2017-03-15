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22:42 (мск), источник: Комсомольская правда

В сети появилось видео, как горит квартира на 8 этаже уфимской высотки

Информация о пострадавших уточняется.

Вечером 15 марта в микрорайоне Сипайлово случился пожар: огнем занялась трехкомнатная квартира в девятиэтажке на улице Гагарина, 10/2.

На место происшествия поспешили спасатели и скорая. Вскоре огнеборцы потушили буйное пламя.

— В 18.36 горение полностью ликвидировано. Погибших и пострадавших нет, — сообщила «Комсомолке» руководитель пресс-службы 22 отряда ФПС по Башкирии Елена Артемова.

Тем временем очевидцы опубликовали в соцсети видео: на кадрах — три закопченных окна полыхающей квартиры, пламя бушует в угловой комнате.

Что стало причиной возгорания, установят специалисты.

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