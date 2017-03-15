В министерстве финансов Германии нашли бомбу

По данным полиции, бомба была самодельной. Она состояла из компонентов, которые обычно используются для производства пиротехники, и была спроектирована так, чтобы нанести серьезные увечья тому, кто вскроет сверток.

В полиции не уточнили, есть ли у них уже подозреваемые в создании бомбы и ее доставке в министерство финансов. Также полицейские не сообщили, усматривают ли в случившемся признаки терроризма.

В самом минфине происшествие комментировать отказались.

О подозрительном свертке сотрудники ведомства сообщили в полицию около 10:00 по местному времени (12:00 по Москве). Он поступил по почте в отдел по работе с корреспонденцией. Прибыв в министерство, полиция эвакуировала часть здания.

Однако саперам не удалось быстро установить, представляет ли сверток реальную угрозу. После этого его решили вывезти на специальный полигон для дальнейшего обследования, а эвакуированным сотрудникам ведомства разрешили вернуться на рабочие места.

В Германии за последнее время произошло сразу несколько нападений на мирных граждан, квалифицированных властями как теракт. Наиболее резонансным стало нападение на посетителей рождественской ярмарки в Берлине в декабре прошлого года.