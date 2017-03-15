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22:38 (мск), источник: "Российская газета"

СК проверит информацию о рабстве российского ученого в Казахстане

Следственный комитет начал проверку после сообщений об удерживании в рабстве в казахстанском городе Алма-Ата физика-ядерщика из Новосибирска.

По предварительным данным, ученого Юрия Образцова насильно удерживали в фермерском хозяйстве.

— В настоящее время следователи дают оценку произошедшему, — сообщили «РГ» в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области. — В ближайшее время 54-летний мужчина, пропавший в 2014 году, прибудет в Новосибирск.

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Как уже сообщала «РГ», сигнал о нашедшемся ученом из Сибири поступил от жительницы Алма-Аты Тамары Полуэктовой. Прогуливаясь по торговому центру, она обратила внимание на искалеченного мужчину, который целый день просидел на лавочке. Она предложила ему свою помощь. Мужчина представился Образцовым Юрием Джановичем и рассказал о том, что попал в беду. По его словам, несколько лет назад он приехал из Новосибирска в Казахстан по делам, но попал в рабство к фермерам. Они удерживали его силой и систематически избивали. Бедолаге удалось сбежать лишь три дня назад. Жительница обратилась в полицию.

Как выяснилось, мужчина действительно находится в розыске. Правоохранительные органы Новосибирска подтвердили личность пропавшего физика. Пока ученый находится в специальном приюте при дипломатическом ведомстве. На этой неделе он должен вернуться на родину.

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