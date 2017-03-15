СК проверит информацию о рабстве российского ученого в Казахстане
Следственный комитет начал проверку после сообщений об удерживании в рабстве в казахстанском городе
Следственный комитет начал проверку после сообщений об удерживании в рабстве в казахстанском городе
По предварительным данным, ученого Юрия Образцова насильно удерживали в фермерском хозяйстве.
— В настоящее время следователи дают оценку произошедшему, — сообщили «РГ» в
Как уже сообщала «РГ», сигнал о нашедшемся ученом из Сибири поступил от жительницы
Как выяснилось, мужчина действительно находится в розыске. Правоохранительные органы Новосибирска подтвердили личность пропавшего физика. Пока ученый находится в специальном приюте при дипломатическом ведомстве. На этой неделе он должен вернуться на родину.