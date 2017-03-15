Число жертв оползня на мусорном полигоне в столице Эфиопии достигло 113 человек

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 113 человек погибли в результате оползня на мусорном полигоне на окраине эфиопской столицы Аддис-Абебы. Об этом сообщает в среду агентство AFP.

По мере извлечения новых жертв из-под мусорных завалов в эфиопской столице растет социальная напряженность. На самом полигоне уже неоднократно вспыхивали беспорядки и стычки между родственниками пропавших без вести и спасателями. Люди обвиняют власти страны в бездействии и отсутствии должной помощи. На месте работают всего два — три бульдозера, а местные жители при помощи подручных средств среди гор мусора самостоятельно пытаются найти близких.

Свалка Коше существовала более полувека, пока не была официально закрыта несколько лет назад. Новый полигон для захоронения отходов запустили в соседнем районе, однако проживающие там фермеры перекрыли подъезды к нему, ограничив сброс мусора.