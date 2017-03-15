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20:01 (мск), источник: ТАСС

Число жертв оползня на мусорном полигоне в столице Эфиопии достигло 113 человек

Жители Аддис-Абебы обвиняют власти страны в бездействии, так как на месте работают всего два — три бульдозера.

Источник: AP 2017

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 113 человек погибли в результате оползня на мусорном полигоне на окраине эфиопской столицы Аддис-Абебы. Об этом сообщает в среду агентство AFP.

Ранее было известно о 82 погибших.

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По мере извлечения новых жертв из-под мусорных завалов в эфиопской столице растет социальная напряженность. На самом полигоне уже неоднократно вспыхивали беспорядки и стычки между родственниками пропавших без вести и спасателями. Люди обвиняют власти страны в бездействии и отсутствии должной помощи. На месте работают всего два — три бульдозера, а местные жители при помощи подручных средств среди гор мусора самостоятельно пытаются найти близких.

Свалка Коше существовала более полувека, пока не была официально закрыта несколько лет назад. Новый полигон для захоронения отходов запустили в соседнем районе, однако проживающие там фермеры перекрыли подъезды к нему, ограничив сброс мусора.

В результате несколько месяцев назад мусоровозы начали вновь свозить отходы к старой свалке, где проживали несколько сотен бедняков, построивших прямо на полигоне десятки домов-времянок и занимавшихся сбором и сортировкой мусора, который потом сдавали на переработку. Оползень накрыл весь этот городок, погребя под слоем отходов целые семьи.

В среду в стране объявлен трехдневный траур в связи с гибелью людей. В ходе спасательной операции удалось спасти около 40 человек
Комментарии
3
Злой зулус
Будущая модель России, мечта медведей.
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Сергей Саморуков
А где наш МЧС ? Они ж первыми ( кроме родной страны ) везде прибегают ? Или помойка не котируется ?
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Tavovic
Мусорный полигон..
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