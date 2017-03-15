Число жертв оползня на мусорном полигоне в столице Эфиопии достигло 113 человек
Жители
Жители
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 113 человек погибли в результате оползня на мусорном полигоне на окраине эфиопской столицы
Ранее было известно о 82 погибших.
По мере извлечения новых жертв
Свалка Коше существовала более полувека, пока не была официально закрыта несколько лет назад. Новый полигон для захоронения отходов запустили в соседнем районе, однако проживающие там фермеры перекрыли подъезды к нему, ограничив сброс мусора.
В результате несколько месяцев назад мусоровозы начали вновь свозить отходы к старой свалке, где проживали несколько сотен бедняков, построивших прямо на полигоне десятки