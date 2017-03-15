В Ивано-Франковской обл. грабители убили жену сельского головы из-за 10 тыс. гривен
Сельского голову разбойники оставили связанным в доме.
Сельского голову разбойники оставили связанным в доме.
В селе Стратин
Сообщается, что вечером 14 марта четверо вооруженных лиц в масках проникли в дом сельского головы села Стратин Рогатинского района
«Грабители избили хозяев и завладели средствами в сумме 10 тысяч гривен и газовым пистолетом», — сообщает
В результате полученных телесных повреждений 58-летняя женщина скончалась на месте происшествия.
Хозяина, 59-летнего сельского голову, разбойники оставили связанным в доме.
Сейчас проводится осмотр места происшествия, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Рогатинским отделом прокуратуры осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту разбоя. Ранее в Киеве на Печерске двое грабителей отобрали у мужчины более миллиона гривен.