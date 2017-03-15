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20:04 (мск), источник: 112.ua

В Ивано-Франковской обл. грабители убили жену сельского головы из-за 10 тыс. гривен

Сельского голову разбойники оставили связанным в доме.

Источник: 112.ua

В селе Стратин Ивано-Франковской области грабители избили сельского голову и его жену. В результате полученных травм женщина скончалась, а нападавшие завладели 10 тыс. гривен и газовым пистолетом. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в Ивано-Франковской области.

Сообщается, что вечером 14 марта четверо вооруженных лиц в масках проникли в дом сельского головы села Стратин Рогатинского района Ивано-Франковской области.

«Грабители избили хозяев и завладели средствами в сумме 10 тысяч гривен и газовым пистолетом», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В результате полученных телесных повреждений 58-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

Хозяина, 59-летнего сельского голову, разбойники оставили связанным в доме.

Сейчас проводится осмотр места происшествия, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Рогатинским отделом прокуратуры осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту разбоя. Ранее в Киеве на Печерске двое грабителей отобрали у мужчины более миллиона гривен.

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