Пьяный воронежец в попытке уйти от погони сбил полицейского
Для поимки нарушителя сотрудники ГИБДД перекрыли улицы Пешестрелецкая и Космонавтов.
Для поимки нарушителя сотрудники ГИБДД перекрыли улицы Пешестрелецкая и Космонавтов.
Нетрезвый воронежец сбил полицейского в попытке уйти от погони, сообщила
По версии следствия, экипаж ДПС преследовал пьяного воронежца, нарушившего правила дорожного движения и проигнорировавшего требования остановить машину. Для поимки нарушителя сотрудники ГИБДД перекрыли пересечение улиц Пешестрелецкая и Космонавтов. Один из инспекторов ДПС вышел из служебного автомобиля и попытался остановить автомобилиста. Водитель наехал на полицейского.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, неопасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти). Автомобилисту грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.