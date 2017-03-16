Пьяный воронежец в попытке уйти от погони сбил полицейского

Нетрезвый воронежец сбил полицейского в попытке уйти от погони, сообщила пресс-служба управления СКР по региону в среду, 15 марта. После 46-летний мужчина попытался скрыться с места ДТП, но был задержан. Инцидент произошел в Советском районе в ночь на 14 февраля 2017 года.

По версии следствия, экипаж ДПС преследовал пьяного воронежца, нарушившего правила дорожного движения и проигнорировавшего требования остановить машину. Для поимки нарушителя сотрудники ГИБДД перекрыли пересечение улиц Пешестрелецкая и Космонавтов. Один из инспекторов ДПС вышел из служебного автомобиля и попытался остановить автомобилиста. Водитель наехал на полицейского.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, неопасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти). Автомобилисту грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.