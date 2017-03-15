В Ираке семь человек погибли при взрыве в центре Тикрита

Тикрит на севере Ирака был захвачен боевиками террористической группировки «Исламское государство"* в июне 2014 года. Правительство Ирака восстановило контроль над городом 31 марта 2015 года.

Окончательное число погибших в результате взрыва автомобиля, начиненного взрывчаткой, на улице Атыбба в центре Тикрита достигло семи человек, еще 43 ранены

Ответственность за теракт не взяла на себя ни одна из террористических группировок, однако большинство нападений в Ираке совершает ИГ.

В Ираке сохраняется напряженная ситуация в связи с деятельностью террористической группировки «Исламское государство», захватившей часть страны. Боевики совершают нападения и теракты, жертвами которых чаще всего становятся мирные жители.

*Террористическая организация, запрещенная в России.