Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
48-летняя москвичка умерла на следующий день после пластической операции
Фото Путина без рубашки, облетевшее мир
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
«Сидите, как овцы, и помалкивайте»ЛДПР и "Единая Россия" вступили в конфликт по вопросу депутатской этики
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
Акушер-гинеколог: «Чем раньше вы станете мамой, тем лучше»
Шарики Swarovski будут использовать в дорожной разметке
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
«Лукашенко переиграл сам себя»: СМИ о попытке давить на РФ – СМИ
Разгон блокады Донбасса: СМИ узнали, чей приказ
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Ученые рассказали, как обуздать страсть к шоколаду
Врачи прокомментировали слухи о болезни Юлии Самойловой
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
10Фестиваль весны в Индии
10Освобожденная Пальмира
20:56 (мск), источник: РИА Новости

В Ираке семь человек погибли при взрыве в центре Тикрита

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Семь человек погибли и более 40 получили ранения в результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля в центре иракского Тикрита, передает местный канал Al Sumaria со ссылкой на источник в службе безопасности.

Тикрит на севере Ирака был захвачен боевиками террористической группировки «Исламское государство"* в июне 2014 года. Правительство Ирака восстановило контроль над городом 31 марта 2015 года.

Окончательное число погибших в результате взрыва автомобиля, начиненного взрывчаткой, на улице Атыбба в центре Тикрита достигло семи человек, еще 43 ранены
Источник телеканала Al Sumaria

Ответственность за теракт не взяла на себя ни одна из террористических группировок, однако большинство нападений в Ираке совершает ИГ.

В Ираке сохраняется напряженная ситуация в связи с деятельностью террористической группировки «Исламское государство», захватившей часть страны. Боевики совершают нападения и теракты, жертвами которых чаще всего становятся мирные жители.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Немецкое СМИ: это закончится для Киева неслыханным скандалом
ЛДПР и «Единая Россия» вступили в конфликт по вопросу этики
Дата визита Ангелы Меркель в Москву согласована
В СК прокомментировали данные СМИ о причинах крушения Ту-154
Сенат США проголосовал за Дэна Коутса на пост главы нацразведки
Орешкина и Дурова включили в список молодых мировых лидеров
Госдума приняла во втором чтении закон о натуральных выплатах в ОСАГО
Число жертв мусорного оползня в Эфиопии достигло 113 человек
Спорт
Вопрос дня. Три наших клуба в ЛЧ: что это даст России В сезоне-2018/19 в Лиге чемпионов будут выступать три российских клуба. Эксперты и читатели — о том, что это даст нашему футболу
Авто
В сеть попали фотографии УАЗ «Карго» с конвейера УАЗ продолжает готовиться к серийному производству нового «конкурента Газели»
Hi-Tech
Группа «Сплин» сняла клип на iPhone Видео к композиции «Она была так прекрасна» было создано с минимальным бюджетом. Лидер группы Александр Васильев признался, что просто не нашел достойного режиссера
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Регистрация машино-мест как недвижимости осталась недоступной
Первый участок второго кольца метро запустят летом
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды Когда на маленькую Нину обратил внимание один из жителей города Копейска: ребенок шел по обочине в одних сланцах, колготках и кофточке.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь