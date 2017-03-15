22-летний уроженец Казахстана арестован в Канаде. МИД выступил с заявлением
США обвиняет четырех человек в причастности ко взлому 500 миллионов аккаунтов компании Yahoo.
США обвиняет четырех человек в причастности ко взлому 500 миллионов аккаунтов компании Yahoo.
Министерство иностранных дел Казахстана на своей странице в Twitter выступило с заявлением по поводу одного из обвиняемых американскими властями во взломе аккаунтов пользователей компании Yahoo Карима Баратова.
Ведомство подчеркивает, что Баратов не является гражданином Казахстана, о чем написали некоторые СМИ.
«В 2011 году он оформил утрату гражданства Казахстана, в соответствии с законодательством республики», — отметили в МИД.
Как сообщает Reuters со ссылкой на официальные источники, в среду, 15 марта, правительство США предъявило обвинения двум российским шпионам и двум хакерам в причастности ко взлому 500 миллионов аккаунтов пользователей Yahoo и Google в 2014 году. Данные обвинения, отмечает агентство, первый случай, когда правительство США привлекает к уголовной ответственности российских чиновников за преступления в киберпространстве.
«Обвиняемые атаковали Yahoo аккаунты представителей правительства России и США, в том числе тех, кто занимается вопросами кибербезопасности, дипломатов и военных, а также российских журналистов, многочисленных сотрудников других ведомств (компаний), сети которых участники сговора (обвиняемые) хотели скомпрометировать, и сотрудников сферы финансовых услуг и коммерческих компаний», — приводит РИА Новости заявление представителя американского минюста.
В деле фигурируют двое сотрудников ФСБ, Дмитрий Докучаев и Игорь Сущин, а также Алексей Белан, который находится в списке наиболее разыскиваемых преступников, и Карим Баратов, который родился в Казахстане, но является гражданином Канады, пишет The Washington Post. Накануне 22-летний Баратов был арестован в канадском Торонто.
Два крупных взлома аккаунтов Yahoo, о которых стало известно в прошлом году, привели к тому, что цена сделки по продаже компании Yahoo американской Verizon, первоначально согласованная на отметке в 4,83 миллиарда долларов, понизилась на 350 миллионов долларов.