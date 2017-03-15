22-летний уроженец Казахстана арестован в Канаде. МИД выступил с заявлением

Министерство иностранных дел Казахстана на своей странице в Twitter выступило с заявлением по поводу одного из обвиняемых американскими властями во взломе аккаунтов пользователей компании Yahoo Карима Баратова.

Ведомство подчеркивает, что Баратов не является гражданином Казахстана, о чем написали некоторые СМИ.

«В 2011 году он оформил утрату гражданства Казахстана, в соответствии с законодательством республики», — отметили в МИД.

Как сообщает Reuters со ссылкой на официальные источники, в среду, 15 марта, правительство США предъявило обвинения двум российским шпионам и двум хакерам в причастности ко взлому 500 миллионов аккаунтов пользователей Yahoo и Google в 2014 году. Данные обвинения, отмечает агентство, первый случай, когда правительство США привлекает к уголовной ответственности российских чиновников за преступления в киберпространстве.