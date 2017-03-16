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03:26 (мск), источник: ДЕЙТА

Во Владивостоке водитель сбил ребенка и откупился тысячей рублей

ГИБДД устанавливает личность водителя, сбившего школьника во Владивостоке, сообщили ИА Дейта в госавтоинспекции.

Источник: ДЕЙТА

Как удалось выяснить, 14 марта около 15:00 во Владивостоке в районе дома № 33 по улице Горная произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал семилетний пешеход. В результате школьник травмирован: у него ушиб левого бедра.

Неустановленный водитель на неустановленной автомашине, предположительно серо-черного цвета, универсал, кроссовер или мини-джип сбил ребенка, переходящего дорогу по «зебре» в направлении средней школы № 22.

После наезда водитель дал ребёнку тысячу рублей и посоветовал не рассказывать родителям о случившемся.

ГИБДД Владивостока обращается к возможным очевидцам происшествия: если вы владеете какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия, являетесь непосредственным свидетелем аварий, имеете запись видеорегистратора момента ДТП, либо вам известны госномера скрывшегося транспортного средства, убедительно просим позвонить по телефонам ГИБДД 89644344684, 102, 8 (423)2−490−921.

Комментарии
1
В
Никто не поможет, водительское братство а если бы с вашим ребёнком случится подобное?
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