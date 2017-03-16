Во Владивостоке водитель сбил ребенка и откупился тысячей рублей
ГИБДД устанавливает личность водителя, сбившего школьника во Владивостоке, сообщили ИА Дейта в госавтоинспекции.
ГИБДД устанавливает личность водителя, сбившего школьника во Владивостоке, сообщили ИА Дейта в госавтоинспекции.
Как удалось выяснить, 14 марта около 15:00 во Владивостоке в районе дома № 33 по улице Горная произошло
Неустановленный водитель на неустановленной автомашине, предположительно
После наезда водитель дал ребёнку тысячу рублей и посоветовал не рассказывать родителям о случившемся.
ГИБДД Владивостока обращается к возможным очевидцам происшествия: если вы владеете