Во Владивостоке водитель сбил ребенка и откупился тысячей рублей

Как удалось выяснить, 14 марта около 15:00 во Владивостоке в районе дома № 33 по улице Горная произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал семилетний пешеход. В результате школьник травмирован: у него ушиб левого бедра.



Неустановленный водитель на неустановленной автомашине, предположительно серо-черного цвета, универсал, кроссовер или мини-джип сбил ребенка, переходящего дорогу по «зебре» в направлении средней школы № 22.



После наезда водитель дал ребёнку тысячу рублей и посоветовал не рассказывать родителям о случившемся.



ГИБДД Владивостока обращается к возможным очевидцам происшествия: если вы владеете какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия, являетесь непосредственным свидетелем аварий, имеете запись видеорегистратора момента ДТП, либо вам известны госномера скрывшегося транспортного средства, убедительно просим позвонить по телефонам ГИБДД 89644344684, 102, 8 (423)2−490−921.