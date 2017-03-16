Внук экс-полпреда Президента в ДФО Ишаева об аварии на МКАД: Нас подрезали

Хабаровск, 16 марта, AmurMedia.

Внук известного политика Виктора Ишаева, 22-летний Игорь Ишаев, ставший участником крупной аварии на МКАД, рассказал свою версию произошедшего. В разговоре с Лайфом молодой человек пояснил, что предшествовало столкновению. По его словам, машину подрезал автомобиль, который он пытался обогнать, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на LIFE.

— Нас в момент аварии подрезали. Да, мы были чуть быстрее, чем должны были быть. Но нас подрезали, нас ударили в левую бочину, и мы улетели в фуру. После мы остановились с левой стороны, у отбойника. То есть было три удара: с левой стороны в мою дверь, с правой стороны в фуру и с левой стороны ещё раз в отбойник, — рассказал Лайфу Игорь Ишаев.

После столкновения с фурой, по словам водителя «мерседеса», его машина стала неуправляемой.

— Уже подушки вылетели после фуры, то есть я не видел, обзора уже не было. Я не мог ловить машину. Получается, я ехал по первому ряду, самому левому ряду, хотел перестроиться во второй, обогнать машину и аккуратно перестроиться в первый. И, когда я перестроился во второй, начал обгонять машину, эта машина меня ударила, и я улетел в фуру, — уточняет Ишаев.

Внук экс-губернатора Хабаровского края ответил на вопрос и о состоянии здоровья после аварии. У Игоря Ишаева «открылась» старая травма, полученная во время его карьеры хоккеиста.

— У меня профессиональная травма, я 16 лет отдал спорту, и сейчас вновь отлетели связки. Скорее всего, мне придётся вновь оперироваться в Германии. У меня два болта биологических, вкрученных в сам сустав. Была сложная операция, сейчас это всё разлетелось. Сейчас рука у меня не поднимается выше 50 процентов, — поделился Игорь Ишаев.

Напомним, крупная авария произошла в среду рано утром на первом километре МКАД. Там столкнулись автомобили МАН, «Мерседес», «Ниссан» и КИА. От удара грузовик перевернулся, перекрыв три полосы движения.