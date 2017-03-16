Хабаровчанин убил отчима за нравоучения и раскаялся

Следователи СУ СКР по Хабаровскому краю завершили работу по уголовному делу против 31-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве.

По версии следствия, обвиняемый долго жил с женой в одном из хабаровских поселков. Однако год назад он развелся с супругой и вернулся в родной Бикин. Мужчина поселился в доме умершей матери, где уже проживал ее сожитель — 53-летний военный пенсионер. Мужчины стали жить вместе, однако постоянно ссорились из-за того, что сожитель матери требовал от пасынка устроиться на работу и прекратить пьянство.

21 ноября 2016 года они снова поссорились, обвиняемый, устав слушать упреки, схватил нож и два раза ударил в грудь надоевшего отчима. Затем он схватил топор и добил потерпевшего. Пенсионер скончался на месте.

Стоит отметить, что, осознав свое деяние, злоумышленник сам вызвал скорую помощь и полицию. На следствии он полностью признал свою вину и раскаялся.

Уголовное дело направлено в суд. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УМВД по Хабаровскому краю.