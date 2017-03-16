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03:07 (мск), источник: ДЕЙТА

Мошенники атакует пенсионеров Приморья

В Приморье участились случаи мошенничества в отношении пенсионеров, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

«В последнее время участились случаи мошенничества в отношении людей пожилого возраста. Неизвестные лица представляются специалистами Пенсионного фонда России, запрашивают персональные данные граждан, включая фамилию, имя, отчество, данные СНИЛС, год рождения, номер паспорта и дату его выдачи. Такие данные в дальнейшем могут быть незаконно использованы», — говорится в сообщении отделения Пенсионного фонда России по Приморскому краю.

Нужно помнить, что СНИЛС, как и паспорт, используется в качестве идентификатора личности на портале государственных услуг, и поэтому он не должен предъявляться незнакомым лицам.

Отделение ПФР по Приморскому краю призывает граждан быть бдительными и помнить, что сотрудники Пенсионного фонда не приходят на дом. Любой прием граждан осуществляется специалистами фонда только в клиентских службах.

Если у Вас возникли сомнения по поводу гражданина, который представился сотрудником ПФР, Вы всегда можете позвонить в Пенсионный фонд (телефон — 8 (423)-249−86−00) и уточнить информацию о данном специалисте. По поводу всех сомнительных ситуаций также следует обращаться в правоохранительные органы.

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