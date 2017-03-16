Коллегию по делу «приморских партизан» снова не удалось сформировать

Владивосток, 16 марта, PrimaMedia.

Коллегию присяжных заседателей для третьего процесса по делу банды так называемых «приморских партизан» не смогли сформировать и со второй попытки. Следующее заседание назначено на 12 апреля, сообщает ИА PrimaMedia.

­- Приморский краевой суд из-за недостаточного количества кандидатов в присяжные по пересмотру дела не смог вчера собрать коллегию, — сообщила корр. агентства пресс-секретарь Приморского краевого суда.

Следующее заседание по формированию коллегии назначено на 12 апреля, на него будут вызваны дополнительные кандидаты.

Напомним, что первая попытка сформировать коллегию присяжных была предпринята в феврале и закончилась провалом из-за низкой явки. Стоит отметить, что сбор коллегии присяжных по делу так называемых «приморских партизан» всегда был проблемой. В прошлый раз это удалось сделать лишь с девятой попытки.

От ИА PrimaMedia напомним, в июле этого года присяжные заседатели в Приморском краевом суде вынесли оправдательный вердикт в отношении группы, называемой «приморскими партизанами» по одному из эпизодов дела (убийство четверых человек в лесном массиве). Вадим Ковтун и Алексей Никитин (Ковтуна ранее приговорили к 8 годам лишения свободы, Никитина — к пожизненному сроку), которых ранее считали причастными только к данному эпизоду, были освобождены в зале суда. Оба к тому времени уже отсидели по 6 лет. 26 декабря 2016 года Верховный суд отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение.