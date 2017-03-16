Коллегию по делу «приморских партизан» снова не удалось сформировать
Следующее заседание назначено на 12 апреля.
Следующее заседание назначено на 12 апреля.
Владивосток, 16 марта, PrimaMedia.
Коллегию присяжных заседателей для третьего процесса по делу банды так называемых «приморских партизан» не смогли сформировать и со второй попытки. Следующее заседание назначено на 12 апреля, сообщает ИА PrimaMedia.
- Приморский краевой суд
Следующее заседание по формированию коллегии назначено на 12 апреля, на него будут вызваны дополнительные кандидаты.
Напомним, что первая попытка сформировать коллегию присяжных была предпринята в феврале и закончилась провалом
От ИА PrimaMedia напомним, в июле этого года присяжные заседатели в Приморском краевом суде вынесли оправдательный вердикт в отношении группы, называемой «приморскими партизанами» по одному из эпизодов дела (убийство четверых человек в лесном массиве). Вадим Ковтун и Алексей Никитин (Ковтуна ранее приговорили к 8 годам лишения свободы, Никитина — к пожизненному сроку), которых ранее считали причастными только к данному эпизоду, были освобождены в зале суда. Оба к тому времени уже отсидели по 6 лет. 26 декабря 2016 года Верховный суд отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение.