13-летний подросток выпал с балкона многоэтажки во Владивостоке
Следователи не связывают данный случай с «группами смерти».
Следователи не связывают данный случай с «группами смерти».
Владивосток, 16 марта, PrimaMedia.
13-летний подросток погиб вчера, выпав с балкона многоэтажки на улице Тухачевского во Владивостоке. Следователи уже возбудили уголовное дело по данному факту, однако они не связывают данный случай с «группами смерти», сообщает ИА PrimaMedia.
— Вечером 15 марта на улице Тухачевского, 56 во Владивостоке было обнаружено тело ребенка с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. В таких случаях всегда возбуждается дело по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства — прим. ред.), однако этот инцидент не связан с «группами смерти», не нужно проводить параллели, — отметила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская.
От ИА PrimaMedia напомним, что родительское сообщество в Приморье уже не один месяц пребывает в напряжении, если не сказать страхе: люди опасаются за безопасность своих детей в связи с распространением суицидальных групп. Гибель