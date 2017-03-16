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04:28 (мск), источник: PrimaMedia.ru

13-летний подросток выпал с балкона многоэтажки во Владивостоке

Следователи не связывают данный случай с «группами смерти».

Владивосток, 16 марта, PrimaMedia.

13-летний подросток погиб вчера, выпав с балкона многоэтажки на улице Тухачевского во Владивостоке. Следователи уже возбудили уголовное дело по данному факту, однако они не связывают данный случай с «группами смерти», сообщает ИА PrimaMedia.

— Вечером 15 марта на улице Тухачевского, 56 во Владивостоке было обнаружено тело ребенка с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. В таких случаях всегда возбуждается дело по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства — прим. ред.), однако этот инцидент не связан с «группами смерти», не нужно проводить параллели, — отметила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская.

От ИА PrimaMedia напомним, что родительское сообщество в Приморье уже не один месяц пребывает в напряжении, если не сказать страхе: люди опасаются за безопасность своих детей в связи с распространением суицидальных групп. Гибель девочки-подростка в начале января во владивостокском микрорайоне Снеговая падь привлекла внимание к существованию сообществ, которые втягивают подростков в «игру», последним этапом которой является добровольный уход из жизни.

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