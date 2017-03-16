Сразу два пригородных автобуса столкнулись в вечерний час пик в Хабаровске
Дорогу перевозчики не поделили у остановки напротив «Южного парка».
Дорогу перевозчики не поделили у остановки напротив «Южного парка».
Хабаровск, 16 марта, AmurMedia.
Сразу два пассажирских автобуса столкнулись в вечерний час пик в Южном микрорайоне Хабаровска в минувшую среду, 15 марта. К счастью, происшествие на дороге с участием общественного транспорта в этом случае обошлось без жертв, сообщает корр. ИА AmurMedia.
Оба участника аварии — пригородные автобусы: № 109, курсирующий по маршруту Южный микрорайон — поселок Корфовский, и № 100, следующий от Индустриального поселка до села Сосновка. Дорогу перевозчики не поделили на автобусной остановке напротив
Основной удар при столкновении принял на себя транспорт с меньшими габаритами: стоящие на остановке люди могли заметить россыпь осколков перед маршруткой.
Тем не менее, как заявили на месте сотрудники