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04:36 (мск), источник: AmurMedia.ru

Сразу два пригородных автобуса столкнулись в вечерний час пик в Хабаровске

Дорогу перевозчики не поделили у остановки напротив «Южного парка».

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Хабаровск, 16 марта, AmurMedia.

Сразу два пассажирских автобуса столкнулись в вечерний час пик в Южном микрорайоне Хабаровска в минувшую среду, 15 марта. К счастью, происшествие на дороге с участием общественного транспорта в этом случае обошлось без жертв, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Оба участника аварии — пригородные автобусы: № 109, курсирующий по маршруту Южный микрорайон — поселок Корфовский, и № 100, следующий от Индустриального поселка до села Сосновка. Дорогу перевозчики не поделили на автобусной остановке напротив торгово-развлекательного центра «Южный парк» на улице Суворова.

Основной удар при столкновении принял на себя транспорт с меньшими габаритами: стоящие на остановке люди могли заметить россыпь осколков перед маршруткой.

Тем не менее, как заявили на месте сотрудники дорожно-постовой службы, в результате столкновения автобусов никто не пострадал.

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