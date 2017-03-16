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05:24 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В аварии на ул. Высотной насмерть разбился водитель ВАЗа

Пассажира отечественного автомобиля доставили в больницу.

В Красноярске на перекрестке ул. Крупской и ул. Высотной водитель отечественного автомобиля на скорости проехал на «красный» сигнал светофора и врезался в опору ЛЭП и дерево. Авария произошла 15 марта около 23:00. Кадры с места ДТП опубликовали очевидцы в социальных сетях.

По предварительным данным ГИБДД, мужчина на автомобиле ВАЗ-21150 не справился с управлением и на скорости наехал на препятствие. От сильного удара машину искорежило.

Водитель машины погиб на месте. Пассажира с травмами госпитализировали в больницу. По словам очевидцев, на момент приезда скорой помощи мужчина был без сознания.

На записи с камер видеонаблюдения видно, что участником аварии стал еще один автомобиль. Белая иномарка собиралась повернуть с ул. Крупской. В этот момент по ул. Высотной проехал ВАЗ-21150. Задев переднюю часть машины, отечественную машину занесло и откинуло в сторону деревьев.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства смертельной аварии.

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